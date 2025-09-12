Studente zingt uit volle borst in auto, maar verliest dan controle over het stuur (video)

Gelukkig liep ze geen verwondingen op!

Zingen achter het stuur, we doen het allemaal wel eens. Alleen moet je er dan wel voor zorgen dat je niet té hard opgaat in de muziek, want de focus moet op de weg blijven. Liep voor Kaitlynn McCutcheon helemaal mis, want ze raakte de controle over het stuur kwijt, vloog zelfs overkop en belandde met haar wagen in de berm. De studente verpleegkunde aan de Pennsylvania State University kwam er zonder kleurscheuren van af, zo zien we op het einde van de video.

Airbags

Het filmpje ging viraal en lokte heel wat reacties uit. “Doe dat niet, dat is gevaarlijk”, “Zijn de airbags niet afgegaan?”, “Gelukkig ben je oké!”, en “Ongelooflijk. Haar eerste reactie is haar telefoon pakken”, klinkt het in de reacties. “Daar mag je niet parkeren”, grapt een laatste kijker.

Foto: Instagram