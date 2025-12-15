HomeNieuwsEntertainmentPommelien Thijs maakt indruk met stijlvolle outfit: "Prachtvrouw!" (foto)
Pommelien Thijs maakt indruk met stijlvolle outfit: “Prachtvrouw!” (foto)

Pommelien Thijs krijgt heel wat bewondering op haar look tijdens de ‘Live live live’. “Sorry, maar hoe mooi ben jij?!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Pommelien Thijs was afgelopen zaterdag te gast in de VRT-muziekshow ‘Live live live’, waarin ze een prachtversie gaf van haar nieuwe liedje ‘Cassandra’. De 24-jarige zangeres en actrice postte een selfie van haar outfit op Instagram.

Haar bijna 500.000 (!) volgers op Instagram reageren stuk voor stuk lovend. “Amai, toffe outfit! Je straalt!”, “Iconisch!”, “W-a-u-w! Zo puur, zo écht, zo fragiel en zo krachtig tegelijk. Genoten van elke noot”, “Dit ziet er zo oncomfortabel uit, maar wel echt super classy”, “Sorry, maar hoe mooi ben jij?!”, en “Prachtvrouw!”, luidt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram

