Ellen uit ‘Blind Getrouwd’ had relatie met deze bekende Vlaming

Ellen werd in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Leander, maar vroeger was ze samen met een zanger die iedereen kent…

We kunnen momenteel alleen maar raden of Ellen en Leander uiteindelijk getrouwd zullen blijven na hun ‘Blind Getrouwd’-experiment. Het klikt zeker en vast tussen de twee, al worstelt Ellen volop met haar gevoelens: blijven die vriendschappelijk of komen er binnenkort ook verliefde gevoelens bij kijken? De tijd zal het zeggen.

Kempische liefde

De 31-jarige HR Business Partner uit de Kempen was vroeger een tijdje samen met niemand minder dan Joris Van Rossem, alias Metejoor. Dat onthult ze in Dag Allemaal. “Ja, het klopt. Ik was twee jaar samen met Joris, nog voor hij bekend werd als Metejoor. Onze relatie dateert ondertussen wel al van meer dan tien jaar geleden.” Opvallend: ook een deelneemster van ‘The Real Housewives of Antwerp’ – Kiki Rom Colthoff – had ooit een romance met de bekende zanger. Inmiddels is Metejoor al een tijdje samen met ex-Miss België Celine Van Ouytsel.

Alfamannen

Waarom Ellen en Joris uiteindelijk uit elkaar gingen, weten alleen zij. Ellen voegt er ook aan toe dat ze veel zwarte sneeuw heeft gezien in de liefde. “Ik viel dikwijls op typische alfamannen, maar ik ben ook vaak gekwetst geweest”, besluit ze. Binnen twee weken weten we of het huwelijk van Ellen en Leander standhoudt.

Foto: VTM