Vrouw rondt work-out af, maar dan loopt het mis… (video)

Fitnessen is niet altijd zonder risico…

Op beelden is te zien hoe een dame rustig haar work-out aan een lat pulldown-toestel afwerkt. Daarmee traint ze haar bovenrug en schouders. Meteen daarna krijgt haar hoofd echter een stevige tik te verduren omdat ze iets te nonchalant van het toestel stapt.

Herkenbaar

Kijkers vinden het ‘incident’ vooral herkenbaar. “Het is ons allemaal al overkomen. Ik buk elke keer na mijn work-out omdat ik het al zó vaak heb meegemaakt” en “De truc is om niet meteen recht te staan, maar een paar seconden te blijven zitten”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram