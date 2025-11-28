Ja, ook met een golfkarretje kan je STEVIG uit de bocht vliegen! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Wie denkt aan ‘golfen’, beeldt zich daar ongetwijfeld vooral rustige momenten bij voor. Gezellig een balletje slaan met vrienden, of misschien iéts competitiever als het om een wedstrijd gaat. Maar voertuigen die uit de bocht vliegen? Dat is waarschijnlijk niet het eerste wat in je opkomt, durven we te vermoeden. Toch is dat exact wat er gebeurt in de eerste van onderstaande video’s. En nog niet een beetje!

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…