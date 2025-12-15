Deze zes sterrenbeelden maken extra veel kans op een kerstromance

Kerstmis: de gezelligste periode van het jaar. Met een beetje romantiek in de lucht kan het nóg mooier worden. Voor deze zes sterrenbeelden kan dat zomaar realiteit worden…

Je gelooft erin of niet, maar volgens Daily Star mogen zes sterrenbeelden zich opmaken voor een extra romantische kerst. Een onverwachte flirt? Oogcontact met een onbekende? Een gezellig gesprek dat plots evolueert naar een passionele avond? Hier is het overzicht van de sterrenbeelden die een spannende kerst tegemoet gaan.

Van speelse babbels tot een nieuw avontuur

Tweelingen duiken de feestdagen in met misschien wel de beste romantische voorspelling van allemaal. Denk: speelse babbels, stiekeme lachjes en gesprekken die plots een verrassend vonkje krijgen.

Leeuw straalt nóg harder dan anders. De sterren strooien een extra laagje glitter over je heen, en dat blijft niet onopgemerkt…

Weegschaal zweeft relaxed door december. Je hebt een warme, zachte vibe rond je hangen, en mensen voelen zich er automatisch toe aangetrokken. Instant cosy energy.

Boogschutter leeft op van avontuur, en dat zie je. Je trekt mensen aan die op zoek zijn naar iets nieuws of spannends. Blijf gewoon openstaan, de rest komt vanzelf.

Vissen stappen de feestdagen binnen alsof ze rechtstreeks uit een romantische film komen. Je hoeft alleen nog maar iemand aan te kijken en bam, alles voelt ineens zacht en warm.

Ram is helemaal in z’n kracht tijdens kerst. Die vurige, zelfverzekerde energie werkt aanstekelijk. Voor je het weet beland je in een moment dat je hart even overslaat.

Foto: Shutterstock