‘Spartacus: House of Ashur’: de gladiatoren zijn terug en het wordt opnieuw héél bloederig

Twaalf jaar na het einde van de iconische serie ‘Spartacus’ krijgen we een onverwachte spin-off. En jawel: het draait volledig rond Ashur. Prime Video trakteert ons op een bloederige, over-the-top “wat als?”-versie van de originele reeks. De gladiatoren zijn duidelijk nog niet klaar met vechten.

Mini-spoiler: Ashur sterft eigenlijk aan het einde van ‘Spartacus: Vengeance’. Maar in deze nieuwe serie doen de makers alsof dat nooit gebeurd is. Ashur overleeft, helpt de Romeinen Spartacus uit de weg ruimen en neemt daarna de gladiatorenschool van Batiatus over. De grootste verrader van allemaal wordt dus plots de baas van een nieuwe lichting gladiatoren. Gezellig!

Spartacus-energie? Check!

Wie de originele series zag, weet dat ‘Spartacus’ synoniem staat voor liters bloed, overdreven gevechten en zéér expliciete scènes. Dat recept wordt in ‘House of Ashur’ gewoon opnieuw opgediend. De eerste twee afleveringen – sinds 5 december te zien op Starz – zetten meteen de toon: brute actie, rauwe erotiek, machtsgevechten én uiteraard de strijd om vrijheid.

Toch voelt het (voorlopig) minder krachtig dan de originele saga. Daar zaten namelijk gigantische personages in: Spartacus, Crixus, Oenomaus, Gannicus, Batiatus en Lucretia stalen telkens de show. Dat soort charisma is nog wat zoeken in deze spin-off.

Girl power in de arena

Een frisse twist: vrouwelijke gladiatoren spelen nu een veel grotere rol. Achillia, een van de nieuwkomers in Ashurs ludus, zorgt meteen voor de nodige spanning. Zij lijkt dé wild card van deze reeks te worden.

Potentieel? Zeker.

‘House of Ashur’ heeft genoeg elementen om fans tevreden te stellen, maar zal de lat nog wat hoger moeten leggen om echt te schitteren. In België kijk je de reeks via Prime Video. Na de eerste twee afleveringen verschijnt wekelijks een nieuwe episode.

