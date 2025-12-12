Actrice Jennifer Heylen pakt uit met straffe beelden: “Deze vrouw!” (foto’s)

Aan straffe fotoshoots geen gebrek op de Instagram-pagina van Jennifer Heylen.

De actrice deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk, waar ze zo’n goeie 122.000 volgers heeft. Dat is ook nu dus weer niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Jennifer Heylen meermaals de revue passeren in opvallende outfits. “☆★ blessed and obsessed ⋆.𐙚 ̊”, voegt ze zelf toe. Maar ze is lang niet de enige die wat te zeggen heeft over de beelden.

“Deze vrouw!”

Haar fans reageren namelijk enthousiast. “Deze vrouw”, klinkt het. “Zo leuk”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.