STRAF: Woeste stier sloopt geparkeerde wagen (video)

Op verschillende sociale media gaat onderstaande video momenteel stevig rond.

De beelden zouden gemaakt zijn in Tendilla, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara. Tijdens een volksfeest zou een woeste stier op hol geslagen zijn.

Aanvankelijk zien we ook al meteen dat een man zich achter een wagen verstopt voor het razende dier. Maar dat was misschien ook niet meteen het allerbeste plan, zo blijkt nu.

Auto gesloopt

Met een ongeziene kracht richt de stier zijn woede op het voertuig. Als ware het een speelbal verplaatst de kolos de wagen. Een naburig boompje moet er ook aan geloven. Hoe dat eindigt, zie je in onderstaande video.