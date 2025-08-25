Vrouw stapt van trapje in Venetië, maar beseft al snel dat dat geen goed idee was… (video)

Hup, weg sfeer!

Venetië staat bekend om zijn romantiek: met je geliefde in een gondel zachtjes dobberen over de kanaaltjes, langs schilderachtige bruggetjes en paleizen. Af en toe zie je er ook kleine stenen trapjes die tot aan het water leiden. Maar wie ze gebruikt, ontdekt al gauw dat de onderste treden spekglad zijn van de algen. Dat wist ook de man die zijn vriendin in onderstaande video waarschuwde. Zij luisterde niet en ondervond het meteen aan den lijve.

Geen verrassing

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit. “Ze zag die met algen bedekte treden en vond het tóch een goed idee om door te gaan”, “Dat ze nederig terugwandelde nadat ze hem had genegeerd, deed me luidop lachen”, “Ik wist het al vanaf de eerste stap”, en “Mensen riskeren alles voor de ‘gram! Zelfs een nagel kwijtgeraakt”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram