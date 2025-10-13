‘Gulzige’ bruidegom zorgt voor hilariteit aan het altaar (video)

Haaaa, de ‘mooiste dag van je leven’ volgens velen.

Daar wil je natuurlijk wel beelden van. Zo ook onderstaand bruidspaar. Hun grote moment aan het altaar werd prima in beeld gebracht.

Maar bijgevolg dus ook de blunder die de bruidegom van dienst maakte. Toen hij eerder symbolisch, als een teken van verbondenheid, even wat wijn mocht drinken, ging het mis.

Ad fundum

De bedoeling, zoals velen wel weten, is om het glas te delen met je partner. Maar onze hoofdrolspeler van dienst had duidelijk wat dorst óf hij was niet helemaal op de hoogte van het ritueel. Hoe dat afloopt, zie je in onderstaande video. Schol!