Actrice Kate Hudson toont leuke bh-foto: “Natuurlijke schoonheid!”

Kate Hudson deelt op Instagram een opvallende foto.

De actrice, bekend van onder andere ‘How to Lose a Guy in 10 Days’ en ‘Almost Famous’, pakt op het populaire sociale netwerk wel vaker uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo blijven haar 18.6 miljoen volgers goed op de hoogte van wat er zich afspeelt.

Deze keer zien we Kate Hudson glimlachend poseren in haar beha. “Basically the same, Kylie Jenner”, schrijft ze bij haar post. Daarmee verwijst ze naar het tweede prentje. En haar fans? Die reageren positief.

“Natuurlijke schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Natuurlijke schoonheid”, klinkt het. “Die buikspieren”, gaat het verder. “Jij bent knapper”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.