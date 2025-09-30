Bedenkelijk gedrag van ‘fitfluencer’ zorgt voor ophef: “Meen je dit?!” (video)

Een opvallend moment in een fitness gaat momenteel behoorlijk viraal op TikTok. In geen tijd werd de video zo’n 342.000 keer bekeken.

Op het populaire videoplatform bevindt ene Jennifer zich momenteel in het oog van de storm nadat er ophef is ontstaan over een filmpje dat ze gepost heeft. We zien de ‘fitfluencer’, die zo’n 1490 volgers heeft, eerst het beste van zichzelf geven op fysiek vlak. “Lesje etiquette in de fitness nummer 47: ga niet in het beeld van de content creator staan”, schrijft ze zelf bij de beelden. “Ze deed het met opzet”, voegt Jennifer nog ‘grappend’ toe.

Wat er gebeurde? Wel, toen onze hoofdrolspeelster van dienst haar video aan het maken was, kwam er plots een andere dame op de achtergrond in beeld staan. Kan natuurlijk gebeuren, in een openbare fitness. Maar dat was duidelijk niet naar de zin van Jennifer.

“Je bent irritant!”

“Waarom sta je daar?”, steekt Jennifer van wal. “Waarom kan jou dat wat schelen?”, vraagt de andere dame. “Omdat je irritant bent”, geeft Jennifer als antwoord. Wat er verder nog gezegd wordt, is moeilijk te horen. “Sport niet naast mij”, valt er wel nog te begrijpen.

Op veel begrip voor haar ‘situatie’ moet Jennifer alvast niet rekenen. “Meen je dit?”, vraagt een kijker. “Lesje etiquette in de fitness nummer 1: sport thuis als je niemand in beeld wil”, gaat het verder. “Waarom heb je dit filmpje nog steeds online staan?”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even: