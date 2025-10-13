Ellen Callebout deelt leuke vakantiefoto’s: “Wat een knappe madam!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Ellen Callebout. Op Instagram, waar ze maar liefst 368.000 volgers heeft, toont de dame wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer het geval.

We krijgen een reeks mooie vakantiefoto’s voorgeschoteld. “L’Été indien 🌅🧡”, schrijft ze er zelf kort als uitleg bij. Maar haar fans hebben ook nog wat te vertellen, zo blijkt.

“Wat een knappe madam!”

De positieve reacties stromen binnen. “Wat een knappe madam”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Mooiste vrouw ❤️”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.