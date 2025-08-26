HomeNieuwsVideoOud koppeltje verstoort romantisch moment. Of maken ze het net nóg mooier?...
Video

Oud koppeltje verstoort romantisch moment. Of maken ze het net nóg mooier? (video)

Den B.
Door Den B.
0

Twee keer romantiek voor de prijs van één!

Een jong koppel wilde onlangs aan zee een leuke video opnemen terwijl ze samen in het water stonden. Maar plots passeert er een ouder koppel. De camera trekt hun aandacht en de man zegt geamuseerd: “Jij en ik op beeld.” Op de achtergrond zie je hoe het jonge koppel geniet van het schattige tafereel.

Hartverwarmend

De video werd massaal bekeken en leverde tal van hartverwarmende reacties op. “Noemde hij haar net ‘pumpkin’?! Dit is té schattig!”, “Hoe het originele koppel tussen hen in werd gekaderd trouwens”, “Dit is eigenlijk best schattig! Het geeft echt zo’n ‘wij in de toekomst’-vibe”, “Ik zou er niet boos om zijn, zou dit net geweldig vinden. En ik ben dol op het feit dat zij die zonnebril zó hard rockt!”, en “Oké maar wacht… wat als dat zijzelf zijn uit de toekomst”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Vrouw stapt van trapje in Venetië, maar beseft al snel dat dat geen goed idee was… (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel