Zita Wauters pakt uit met nieuwe foto’s. Fans lovend: “Veel te knap!”

Op Instagram heeft Zita Wauters weer wat nieuws gedeeld.

En dat doet de bekende dame wel vaker, want ze wil haar 225.000 volgers niet té lang laten wachten. Dat is ook nu niet anders.

We zien Zita Wauters samen met enkele vriendinnen genieten van een ongetwijfeld heerlijke brunch. “Sunday brunchday”, voegt ze zelf toe aan het fotoalbum. En haar fans? Wel, die laten ook volop van zich horen.

“Veel te knap!”

Al snel stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Veel te knap”, klinkt het. “Superleuke foto’s”, gaat het verder. “Hoe mooi ben jij”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.