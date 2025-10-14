Jennifer Aniston poseert in verbluffende outfits: “Mooi!” (foto’s)

Op de cover van modetijdschrift ‘Harper’s Bazaar’ zien we nu Jennifer Aniston poseren.

Natuurlijk moet je voor je op de cover kan staan eerst nog foto’s laten nemen. Dat spreekt voor zich. Jennifer Aniston deelt nu zelf enkele leuke beelden van die fotoshoot.

We zien de beroemde actrice meermaals stralen in straffe outfits. “How bazaar 🥳💃🏼”, voegt ze met een knipoog toe. Haar vele fans zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Mooi!”

Enthousiaste reacties in overvloed bij onderstaand fotoalbum. “Mooi”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Kijk en oordeel vooral zelf maar even. Vergeet ook niet op het pijltje naar rechts te klikken om meer te zien.