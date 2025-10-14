Zelfverzekerde motard trotseert woeste rivier. Slecht plan! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

En vandaag in de hoofdrol? Een wel heel zelfverzekerde motard. Hij dacht dat hij met zijn stalen ros de woeste kracht van de natuur wel kon trotseren. Zo besluit hij om een kolkende rivier te doorkruisen. Dat lijkt op het eerste zicht nog prima te verlopen, maar ongeveer halverwege gaat het toch nog mis. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…