Paris Hilton verbaast fans met sensuele outfit: “Zo iconisch!” (foto’s)

Fans van opmerkelijke mode zijn op de Instagram-pagina van Paris Hilton aan het juiste adres.

Regelmatig deelt de beroemdheid nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 26.8 miljoen volgers. En dat is ook nu weer niet anders.

Zo zien we Paris Hilton poseren in een wel erg opvallende outfit. “Wild nights in Paris 🐆💋”, liet ze zelf weten vanop de Paris Fashion Week. En haar fans? Wel, die zijn massaal aanwezig om te reageren.

“Zo iconisch!”

Al vlug stromen de eerste, positieve reacties binnen. “Zo iconisch”, klinkt het. “Je ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “De knapste”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.