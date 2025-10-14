‘All’s Fair’: De nieuwe juridische dramaserie van Ryan Murphy op Disney+ (trailer)

Disney+ heeft de officiële trailer vrijgegeven van All’s Fair, de gloednieuwe rechtbankdrama van de hand van Ryan Murphy. De langverwachte serie, met een indrukwekkende sterrencast, gaat op 4 november in première met de eerste drie afleveringen — exclusief op Disney+. Daarna verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering.

Tegelijk markeert deze release een belangrijke verandering voor Disney+: Hulu wordt vanaf nu het wereldwijde label voor algemene entertainmentcontent, ter vervanging van Star. All’s Fair sluit zich daarmee aan bij andere veelgeprezen titels zoals Only Murders in the Building en Shōgun van FX, die voortaan ook onder de Hulu-banner te vinden zijn.

In All’s Fair besluit een team van briljante vrouwelijke echtscheidingsadvocaten hun mannelijke collega’s de rug toe te keren om hun eigen kantoor op te richten. Vastberaden en complex als ze zijn, moeten ze niet alleen gevoelige scheidingen en schandalen aanpakken, maar ook verraad binnen hun eigen gelederen trotseren.

In een wereld waar geld regeert en liefde een strijdtoneel is, zijn deze vrouwen klaar om de spelregels te herschrijven.

De cast is om van te smullen, met onder meer Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson en Glenn Close.

All’s Fair – vanaf 4 november te streamen op Disney+.

Via Streamnews.be