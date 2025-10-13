Elisabet uit ‘De Mol’ ontspant in badpak: “Jij bent heel mooi!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets heeft een leuk weekend achter de rug.

De dame, die bij tv-kijkend Vlaanderen bekend geraakte van haar rol als saboteur in ‘De Mol’, weet op Instagram haar fans weer te verbazen. Met maar liefst 34.400 volgers doet ze het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk en dus deelt ze daar sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer niet anders. Zo zien we in onderstaand fotoalbum Elisabet in badpak genieten van een ontspannend moment. “A magical weekend full of love, nature and luxury 🤍”, schrijft ze zelf bij de beelden. En haar fans? Die reageren snel.

“Jij bent heel mooi!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Jij bent heel mooi”, klinkt het. “Mooie foto’s”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluiten enkelen nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.