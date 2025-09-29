Man wil even iets drinken in zijn wagen. Maar dan? BAM! (fails)

Jawel hoor, ’t is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Laten we beginnen met wat onderstaande man wél juist doet. Zo wil hij even in zijn wagen iets drinken. En dat doet hij zonder te rijden. Helemaal prima en volledig veilig, zou je dus denken. Maar over dat laatste valt nog iets te zeggen. Onze pechvogel van dienst lijkt wat moeite te hebben met het openen van het flesje. Ook schudt hij nog even alvorens verder te gaan. Maar dan? BAM! Hoe dat eindigt, zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…