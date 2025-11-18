Vrouw showt nieuwe broek, maar dan horen we een vreemd geluid: “Dat was ik écht niet!” (video)

Tja, bewijs het maar eens!

De dame in onderstaande video is zo blij met haar nieuwe leren broek dat ze de kersverse aankoop voor de camera wil tonen. Wanneer ze door haar knieën gaat om de rekbaarheid van de broek te testen, klinkt er plots iets dat heel hard lijkt op een protje. Gênant, uiteraard, maar de vrouw verzekert dat het geen scheetje was. Even later test ze het nog eens en weerklinkt hetzelfde geluid.

Hilariteit

Het zorgt in ieder geval voor hilariteit in de reacties. “Haar lach is zo aanstekelijk”, “Ik moet die broek hebben. Onmiddellijk!” en “Breng ze terug en vraag naar een minder winderig exemplaar”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram