Pick-up truck verliest band en dan wordt het even héél spannend! (video)

Over een ongeleid projectiel gesproken…

Stel je voor: je filmt een vriend die acrobatische toeren uithaalt in een Chevrolet Silverado wanneer er plots een losliggende band uit de auto vliegt. Wat doe je dan? Het traject van de band volgen, uiteraard!

Rollercoaster

Dat dacht de cameraman ook, al werd het een rollercoaster van jewelste. Het ding bleef maar rollen en miste een andere pick-up truck op een haar na. Gelukkig, want dat zou behoorlijk wat reparatiekosten met zich meegebracht hebben. Waar de band uiteindelijk belandde, weet niemand.

Aanstekelijke lach

Wat we wél weten, is dat het filmpje duizenden keren bekeken werd. “De stilte toen de band dicht bij die andere pick-up truck kwam”, “Vaarwel, kleine vriend… geniet van je nieuwe leven!”, “De lach van de cameraman is zo aanstekelijk” en “Ze gingen van blij naar bang naar weer blij – allemaal in 45 seconden”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram