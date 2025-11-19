Man hakt enorme boom om, maar die valt naar de verkeerde kant… (video)

Volgende keer toch maar een steviger touw?

Op beelden is te zien hoe een Amerikaanse man een gigantische boom naast een huis probeert om te hakken. Dat gaat redelijk goed totdat hij zijn kompaan de opdracht geeft om met zijn tractor via een touw de boom naar de juiste kant te trekken. Het touw knapt echter, waardoor de mastodont naar de andere kant valt en minstens op een rijdend werktuig terechtkomt.

Nog geluk gehad

Genoeg spanning om viraal te gaan, en dat doet het filmpje ook. “Ik weet niets van bomen, maar moet je die niet eerst snoeien vóór je hem omzaagt?”, “Ze hebben nog geluk gehad”, “Wie heeft er nog een verzekering nodig als je touw hebt dat gemaakt is van spaghetti?”, “Soms loopt het gewoon fout” en “Ze beseften niet hoe gevaarlijk dat eigenlijk was”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram