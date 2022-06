Vrouw schudt even met haar billen op straat. Maar da’s niet zonder gevaar! (fails)

Tonen wat je kan, is best leuk!

Maar soms is de plaats waarop je dat doet, toch vrij cruciaal om alles veilig te laten verlopen. Dat had onderstaande dame duidelijk niet goed begrepen. Ze besluit namelijk om even te ’twerken’ naast een auto die voor het verkeerslicht staat. De bestuurder heeft er echter stilaan genoeg van en wil dat de dame weer instapt. De wagen begint rustig te vertrekken, maar de bestuurder rijdt zo over de voet van de vrouw. Of ze dat leuk vond, ontdek je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Aangezien we het niet echt netjes vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we er met veel leedvermaak plezier nog een uitgebreide failcompilatie aan toe. Zo zit je weer geruime tijd goed!





Foto: still – Bron: VKMag