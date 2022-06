Ophef over wraak van dame op overspelige man: “Dat kan je niet maken!” (video)

Wraak kan soms zoet zijn. Maar in sommige gevallen gaat het toch wel héél ver.

Op TikTok gaat momenteel een filmpje viraal. ’t Werd op drie dagen tijd namelijk meer dan 5.7 miljoen keer bekeken. We zien hoe en dame een urne ledigt in een rivier. Daar hoort natuurlijk een woordje uitleg bij.

“Dat kan je niet maken!”

“Ging ze te ver?”, vraagt ene Sara (die het filmpje op TikTok plaatste) zich af. “Hij had me bedrogen, dus gooide ik de assen van zijn moeder in de rivier”, staat er als tekst op de beelden. Velen zijn echter niet akkoord met de manier waarop de dame wraak nam. “Wat kan die (overleden) moeder er aan doen?”, vraagt een verbaasde kijker zich af. “Dat kan je echt niet maken”, gaat het verder. “Dat gaat te ver”, besluit een laatste persoon nog. Kijk maar:

Foto: still TikTok