Vrouw opent fles met gefermenteerde smoothie en dat heeft vooral haar keuken geweten (video)

Zo, dat was een flinke knal!

Je kan een gewone smoothie maken of je kan hem fermenteren. Dat laatste duurt uiteraard een stuk langer, maar het proces maakt de smoothie wel rijk aan probiotica. Alleen moet je bij fermentatie wel even oppassen bij het openen van de fles.

Hilariteit

De vrouw in onderstaande video onderschatte dat een beetje, met een vuile keuken tot gevolg. Het filmpje zorgt voor heel wat gelach bij de kijkers. “Ze deed alles goed. NOT!”, “Dat kan gebeuren…”, en “Wel, veel succes met de opkuis”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: YouTube