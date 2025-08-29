HomeNieuwsVideoVrouw opent fles met gefermenteerde smoothie en dat heeft vooral haar keuken...
Video

Vrouw opent fles met gefermenteerde smoothie en dat heeft vooral haar keuken geweten (video)

Den B.
Door Den B.
0

Zo, dat was een flinke knal!

Je kan een gewone smoothie maken of je kan hem fermenteren. Dat laatste duurt uiteraard een stuk langer, maar het proces maakt de smoothie wel rijk aan probiotica. Alleen moet je bij fermentatie wel even oppassen bij het openen van de fles.

Hilariteit

De vrouw in onderstaande video onderschatte dat een beetje, met een vuile keuken tot gevolg. Het filmpje zorgt voor heel wat gelach bij de kijkers. “Ze deed alles goed. NOT!”, “Dat kan gebeuren…”, en “Wel, veel succes met de opkuis”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: YouTube

Vorig artikel
Huwelijksaanzoek wordt verpest door passanten: “Oh nee!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel