Huwelijksaanzoek wordt verpest door passanten: “Oh nee!” (video)

Geestig is het dan weer wel…

Santorini in Griekenland: dé plek om je vriendin ten huwelijk te vragen. Exact wat Kevin Arrieta deed om van Natali Melani zijn vrouw te maken. De camera filmde het romantische tafereel, tot een ander koppel nietsvermoedend pal voor de lens ging staan. Kevin en Natali konden er achteraf gelukkig mee lachen en willen de twee zelfs terugvinden om hen op hun huwelijk uit te nodigen.

Viraal

De beelden werden massaal bekeken en zorgen voor heel wat hilariteit. “Ach, ze hebben tenminste het begin nog”, “Dit is echt hilarisch!”, “Levend bewijs dat je niet de hoofdpersonages bent in iemands anders verhaal…”, en “Oh nee!”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok