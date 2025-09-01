Comédienne toont haar hilarische versie van ‘sensueel dansje’ van influencer (video)

Celeste Barber pakt weer uit met een leuke parodie.

De populaire comédienne doet het met meer dan 9.7 miljoen volgers uitermate goed op Instagram. Geregeld krijgen haar fans dan ook nieuwe beelden voorgeschoteld. En dat is ook nu niet anders.

Eerst zien we een influencer een ‘sensueel’ dansje uitvoeren. Nadien is het de beurt aan Celeste Barber. Geheel in eigen stijl geeft ze het beste van zichzelf. En dat levert grappige beelden op.

Fans reageren!

Aan positieve reacties geen gebrek. “😂”, klinkt het meermaals. “Schitterend, zoals altijd”, gaat het verder. “Ik hou hier zo van”, besluit een laatste kijker. Hoog tijd dus om zelf eens op het plaatje te drukken om de video te starten, denken we dan!