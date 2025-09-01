HomeNieuwsVideoComédienne toont haar hilarische versie van 'sensueel dansje' van influencer (video)
Video

Comédienne toont haar hilarische versie van ‘sensueel dansje’ van influencer (video)

R
Door R
0

Celeste Barber pakt weer uit met een leuke parodie.

De populaire comédienne doet het met meer dan 9.7 miljoen volgers uitermate goed op Instagram. Geregeld krijgen haar fans dan ook nieuwe beelden voorgeschoteld. En dat is ook nu niet anders.

Eerst zien we een influencer een ‘sensueel’ dansje uitvoeren. Nadien is het de beurt aan Celeste Barber. Geheel in eigen stijl geeft ze het beste van zichzelf. En dat levert grappige beelden op.

Fans reageren!

Aan positieve reacties geen gebrek. “😂”, klinkt het meermaals. “Schitterend, zoals altijd”, gaat het verder. “Ik hou hier zo van”, besluit een laatste kijker. Hoog tijd dus om zelf eens op het plaatje te drukken om de video te starten, denken we dan!

Foto: Instagram

Vorig artikel
Vrouw opent fles met gefermenteerde smoothie en dat heeft vooral haar keuken geweten (video)
Volgend artikel
Bruidspaar gaat voor zéér straffe foto. Maar dan? AUCH! (fails)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel