Vrouw krijgt klachtenbrief van buurman om “luid slaapkamerlawaai”: “Ik wil verhuizen!” (video)

Een dame kreeg het vuurrood op de wangen toen ze een handgeschreven klantenbriefje had ontvangen van haar buurman. Verbouwereerd las ze zijn relaas over hoe ze te veel lawaai maakte in de slaapkamer en hoe zij alles konden horen.

”Aan de vrouw die extreem luide orgasmes heeft: ondanks dat we enorm blij voor je zijn, vragen we je toch om de ramen te sluiten en misschien je buren in het achterhoofd te houden”, zo luidde het briefje dat TikTokster Kimmi Kaiy terugvond aan haar deur. Kimmi, een OnlyFans-model nota bene, voelt zich beschaamd. “Ik zou zo willen verhuizen nu. Dit lag dus bij mijn voordeur…”, zo vertelt ze.

Viraal

Het duurde niet lang vooraleer de video meer dan 20.000 likes vergaarde en een pak commentaren. “Ik vind het best grappig”, zo vertelt iemand. Een ander persoon kwam naar eigen zeggen niet meer bij van het lachen. “Ik zou dat zo in een kader steken en aan de muur hangen in de buurt van mijn voordeur. Mijn ex en ik hadden vroeger buren die applaudiseerden en ons aanmoedigden tijdens een passionele nacht. Dat was… boeiend.”

Foto: TikTok