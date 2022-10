Oma gaat viraal nadat ze stevig vloekend live op Facebook gaat: “Hilarisch!” (video)

Een grootmoeder is viraal gegaan nadat ze per ongeluk live ging op Facebook terwijl ze hevig vloekt. TikTok-gebruikster Millie kon het hele gebeuren opslaan en deelde het nadien met haar volgers online. De vuilbekkende oma groeide meteen uit tot een internethit.

In het videoclipje zien we de oma van Millie ‘vuile’ woorden gebruiken – en we vertalen het vrij – als “fucking hell”, “ik heb het weer verneukt” en “jij stomme koe”, doelend op de moeite die ze had met het aansturen van de Facebook-applicatie. Ze probeerde de livestream nog te beëindigen, maar activeerde daardoor een filter die haar uiterlijk aanpaste. Uiteindelijk kon ze het hele gebeuren toch nog stoppen.

Miljoenen

Toen kleindochter Millie het filmpje deelde op haar TikTok-kanaal duurde het dan ook niet lang vooraleer miljoenen mensen de beelden hadden gezien. Het omaatje en haar kleurrijke taalgebruik werden enthousiast onthaald en de positieve commentaren werden dan ook druk rondgestrooid. “Ik hou van oude mensen”, zo liet iemand weten. Een andere persoon reageerde toch ietwat bezorgd: “Ik hoop dat ik niet zo word als ik oud ben met al die gekke nieuwe technologie die ongetwijfeld nog verschijnt in de toekomst…”

Foto: TikTok