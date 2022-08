Vrouw kan enkel naakt fietsen: “Met kleren maakt het me heel gespannen” (foto/video)

Maak kennis met Sadie Tann, een vrouw die een fietstochtje af en toe wel eens weet te appreciëren, zij het met één kleine en pikante voorwaarde: ze doet het helemaal naakt. Voor haar eigen gezondheid, zo claimt ze, al kan niet iedereen zich daarin vinden.

Want de vrouw, die samen met haar 32-jarige – en even naakte – partner Collin er de nudistische levensstijl op nahoudt, werd onlangs aangevallen toen ze een fietstochtje maakte. De reden waarom ze in evakostuum door het leven gaat? Die dateert al van jongs af aan. Sadie geeft aan: “Ik heb altijd gehouden van het gevoel niet gekleed te zijn. Ik voel me naakt zovele malen comfortabeler. Ik voel me dan vrij en vol plezier.”

Jeugd

Al van in haar jeugd zocht Sadie de grenzen op van ongekleed door het leven te gaan. “Kleren dragen voelt aan alsof ik een kostuum aandoe. Het ben ‘ik’ niet. Het lijkt alsof je lagen van verwachtingen en druk aantrekt en daar word ik heel gespannen van. Op 4 juli reed ze met haar partner op de fiets, volledig in haar blootje, tot een auto op hen inreed. Volledig in shock overwogen ze nog hun tochtje af te breken, maar uiteindelijk beslisten ze om de vooroordelen van anderen niet hun leven te laten bepalen.

Foto: Facebook