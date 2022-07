Nederlander crasht zijn BMW aan 150 kilometer per uur op Nürburgring (video)

Dan heb je een dikke BMW, maar rij je hem aan gort aan 150 kilometer per uur op het legendarische circuit van de Nürburgring. Nachtmerrie en harde waarheid voor de Nederlander in bijgevoegd filmpje.

Al moeten we zijn lef en zelfzekerheid ook bejubelen, want het is niet iedereen gegeven om je rijfoutje zelf online te plaatsen. In de clip van nog geen 40 seconden zien we ‘Ring Filmpje’, want zo noemt hij zichzelf op YouTube, op het Duitse circuit van Nürburgring razen en dat gaat in eerste instantie best goed.

Flugplatz

Tot hij aan het stukje van de Flugplatz komt en de controle verliest over het stuur. Aan 150 kilometer per uur tegen de vangrail knallen, daar zouden we ook heel luid “KUT!” van roepen. “Knap dat je dit post. Bedankt voor de geweldig leerrijke clip, heel jammer van je auto. Hopelijk is het geen al te grote financiële domper. Respect!”, zo laat één persoon weten in de commentaren onder de video.

Foto: YouTube