TikTokster toont aan: “Op DEZE manier faken acteurs en actrices de heetste seksscènes!” (video)

Ah, de wondere wereld van de film! En bij uitbreiding tegenwoordig ook series, natuurlijk. Want met reeksen als Sex Education, Game of Thrones, Big Little Lies en zovele meer, hebben we onze dosis aan hete seksscènes. Maar hoe doen die acteurs en actrices dat toch?

Die ‘geheimen’ geeft Jessice Steinrock, een intimiteitscoördinator, prijs op haar TikTok-kanaal waar ze bijna 400.000 volgers achter zich schaarde. Zo laat ze de tools zien die helpen bij het zo realistisch mogelijk maken van seksscènes, maar ook de hulpmiddelen die acteurs en actrices gebruiken om net niet opgewonden te raken. Al zal het je misschien niet verbazen dat dat niet zo moeilijk is wanneer een hele filmcrew naar je staat te staren.

”Scheren?”

Steinrock beantwoordt ook prangende vragen uit haar community. Zoals bijvoorbeeld of acteurs en actrices hun intieme delen moeten scheren vooraleer ze op set staan voor een pikantere scène. Blijkbaar niet, want de hulpmiddelen die gebruikt worden om diezelfde delen te verbergen komen er makkelijk af door middel van… babyolie! Soms is het dus allemaal wat simpeler (en minder realistisch) dan we denken. Aanrader dus, dit kanaal!

Foto: TikTok