Akelig moment in een dierenpark in China…

Zwemmen tussen de vissen kan rustgevend zijn om te doen én om naar te kijken. Voor een vrouw die als zeemeermin zwom in een aquarium in een dierenpark in het zuiden van China werd het echter een kleine nachtmerrie.

Gewond

Op een bepaald moment hapte een grote steur naar haar gezicht. Zo’n vissen hebben (gelukkig) geen tanden, maar toch liep de vrouw lichte verwondingen – en een grote schrik – op.

Foto: TikTok