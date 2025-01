Influencer doet dansje voor Trevifontein, maar dat komt abrupt tot een einde (video)

Welgeteld vijf seconden heeft het geduurd…

Wie de Trevifontein in Rome al eens bezocht heeft, weet dat je daar best niet te veel lawaai maakt. Dat heeft alles met respect te maken. Onderstaande influencer vergat dat even, zette een speaker op en deed een dansje voor de camera. Goed voor de kliks, weet je wel… Haar performance werd echter al snel gestopt door de politie, die haar duidelijk maakte dat haar gedrag niet geapprecieerd werd.

Virale verontwaardiging

Nu, de views heeft ze daardoor wel gekregen. Ze deelde het filmpje op TikTok, waar het al meer dan 25 miljoen keer bekeken werd. De kijkers zijn echter niet zo mals voor haar. “Zo gênant! Wanneer zijn we eigenlijk gestopt met leren hoe je je in het openbaar gedraagt?”, “Zo mensen storen is gewoon asociaal”, en “Het was pas echt mooi geweest als iedereen had gejuicht toen die muziek uitging”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Foto: TikTok