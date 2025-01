Dame filmt hoe ze in het water springt, maar dan… (video)

Heten ze dat dan een… vinfluencer?

Altijd leuk om spannende momenten vast te leggen. De bedoeling is dan wel dat je je telefoon goed vasthoudt, en al zeker als je van tien meter hoogte in het water springt. Lukte onderstaande vrouw niet, al hoefde dat geen tegenslag te zijn, want de beelden die ze achteraf te zien kreeg, zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Screensaver

De vissen in het water zijn immers zeer nieuwsgierig naar haar filmende smartphone en dat levert prachtige beelden op. “Dat ziet er zo cool uit!”, “Het lijkt wel een screensaver uit de jaren 90”, en “Ze heeft haar telefoon overduidelijk terug”, wordt er gereageerd. “Zo leuk dat vissen video’s kunnen posten op Instagram”, grapt nog iemand in de reacties.

Foto: Instagram