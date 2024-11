Vrouw gaat onder waterval staan, maar onderschat de kracht ervan… (video)

De kracht van Moeder natuur is genadeloos!

Op videobeelden is te zien hoe een Colombiaanse vrouw geniet van het water in Dantayaco, een trekpleister in de Colombiaanse stad Mocoa. Terwijl ze lacht naar de camera, begeeft de vrouw zich onder de waterval. Die is echt een pak krachtiger dan verwacht, dus gaat ze meteen kopje onder. Ze komt echter onmiddellijk weer boven water en ligt in een deuk, net als de cameravrouw.

Aanstekelijke lach

Het filmpje werd al meer dan 30.000 keer bekeken op YouTube, waar er al evenveel hilariteit weerklinkt. “Wat een heerlijke, aanstekelijke lach!” en “Haha, die waterval laat je even schrikken”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: YouTube