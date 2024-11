Bestuurder is afgeleid door overstekend hert, maar dan komt er nog een tweede aan… (video)

Dat scheelde maar een haar…

Afgeleid zijn tijdens het rijden kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Neem nu de autobestuurder in onderstaand filmpje, dat plaatsvond in de Amerikaanse stad Lancaster (Pennsylvania). Op een bepaald moment ziet hij een hert de weg oversteken. Hij vindt het duidelijk fascinerend, maar is daardoor eventjes afgeleid. En dan rent er nog een tweede hert de straat over. Gelukkig waarschuwt zijn vrouw hem nét op tijd zodat een aanrijding kan voorkomen worden.

Sitcom

Het filmpje staat nog maar net op YouTube, maar is al meer dan duizend keer bekeken. “Haha, het leek wel een scène uit een sitcom!”, “Herten zijn niet bepaald de slimste dieren. De meeste dieren rennen juist weg van verkeer, maar herten? Die lijken er juist op af te gaan!”, en “Dergelijke aanrijdingen kosten ons elk jaar zo’n 100 miljoen”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube