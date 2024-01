Vrolijke dames maken menselijke toren. Maar dan? AUCH! (fails)

’t Is weer tijd voor een nieuwe video uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Samen met enkele vrienden of vriendinnen naar een festival gaan, is natuurlijk leuk. Ginds ook even tonen wat je allemaal kan, moet fijn zijn. Tenzij het fout gaat uiteraard. En da’s exact wat er gebeurt in onderstaand filmpje. We zien namelijk hoe drie dames een ‘menselijke toren’ maken. Alles lijkt ook prima te verlopen, tot de onderste vrouw haar evenwicht verliest. Wat volgt is een behoorlijk pijnlijke val. Gelukkig zonder veel ergs, durven we vermoeden.

Failcompilatie

Naar goede gewoonte houden we het liever niet bij één (stel) pechvogel(s). Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!