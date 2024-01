“Wat moet ik doen?!”: Dame ontdekt SCHOKKEND geheim over haar date terwijl hij aan het douchen is (video)

Op TikTok gaat onderstaand filmpje momenteel behoorlijk viraal.

Daten kan best leuk zijn. Zeker als je net als onderstaande dame al enkele weken met iemand een goeie band opgebouwd hebt. Maar om dan iets te ontdekken wat je absoluut liever niet wil ontdekken? Dat zorgt ongetwijfeld voor de nodige paniek. Het is ook exact wat onze hoofdrolspeelster van dienst overkomen is. “Wat moet ik doen?”, vraagt ze zich meermaals af…

‘Wifey’ aan de telefoon

“Ik wist niet dat hij getrouwd was”, steekt ze van wal. “Ik ben in het huis van de kerel die ik al een paar weken zie. Hij is nu aan het douchen… Ik ging dadelijk vertrekken. Hij heeft zijn telefoon hier bij mij gelaten en… wie is ‘Wifey’ in godsnaam? Is hij getrouwd? Ze belt al de hele tijd. Ik wist niet dat hij getrouwd was. Wat moet ik doen?”, gaat ze verder in paniek. “Ik wil hier gewoon meteen weg. Waarom zou iemand zoiets doen? Dit is afschuwelijk… Hij is klaar met douchen”, klinkt het op het einde van de video nog. Hoe het verder afgelopen is, weten we helaas niet.

“Neem de telefoon op!”

In geen tijd stromen de reacties op het filmpje, dat zo’n 4 miljoen keer bekeken werd, binnen. “Neem de telefoon op en zeg tegen die vrouw wat er gaande is”, klinkt het. “Hij is het probleem”, gaat het verder. “Waarom ben je daar nog?”, vraagt een laatste kijker zich af. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen: