Eline De Munck showt vol trots haar buikje: “Mooi zwanger!” (foto)

Eline De Munck heeft een pracht van een foto gepost waarop haar babybuikje te zien is. “Je straalt zoals altijd”, klinkt het in de reacties.

In maart van vorig jaar werd Eline De Munck voor het eerst mama, van dochtertje Colette. Sinds kort weten we dat zij en haar echtgenoot Michaël R. Roskam in blijde verwachting zijn van een tweede kindje. De 37-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ deelde op Instagram een selfie waarop ze fier haar ‘baby bump’ toont. “Juni, je zat stiekem vol vreugde”, knipoogt ze erbij.

Moedig

En óf haar bijna 200.000 volgers blij zijn voor haar. “Veel geluk en geniet van je zwangerschap”, “Prachtige foto’s”, “Mooi zwanger! En moedig, want twee kindjes kort op mekaar, veel liefde maar te weinig handen”, “Zo’n schoon mens zijt gij”, en “Je straalt zoals altijd”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram