Vrouw denkt dat trouwsetting op het strand voor haar bedoeld is, maar… (video)

De perfecte setting voor een huwelijk: wie droomt er niet van? Alleen moet je er zeker van zijn dat het ook écht voor jou bedoeld is. In onderstaande video is dat helaas niet het geval. Een vrouw – ene Libby – wandelt met haar vriend langs het strand en ziet plots een adembenemende trouwsetting. Ze denkt meteen dat hij alles voor háár heeft geregeld… maar niets is minder waar.

Verbaasde kijkers

De teleurstelling is van haar gezicht af te lezen en inmiddels werd het filmpje al duizenden keren bekeken. “Ze sloeg de ring en het aanzoek over en ging meteen door naar de bruiloft – géén druk hoor…”, “Waarom zou ze denken dat dit voor haar was?! Hij zei zelfs dat hij haar nog niet eens een aanzoek heeft gedaan”, “Ze was zó teleurgesteld”, en “Maar goed, nu weet hij wél precies wat ze wil”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram