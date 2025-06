WOOPS: Hondenluik lijkt nog iets te moeilijk voor deze enthousiaste viervoeter (fails)

Dit arme hondje heeft het nog niet helemaal begrepen…

Wie een jonge viervoeter traint, weet het: het is een proces van vallen en opstaan. Zo ook in onderstaand tafereel. We zien hoe een man met bal een hondenluik nadert. Niet veel later komt ook onze hoofdrolspeler van dienst enthousiast aangelopen. De man gooit het balletje door het luikje, in de hoop dat zijn huisdier de boodschap begrijpt. Maar dat is toch niet helemaal het geval, zo blijkt. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel pechhond in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…