Jacky Lafon openhartig: “Ik was bang om zwanger te raken”

Jacky Lafon heeft ooit een korte romance gehad met een Italiaanse man. “Een man vinden is niet moeilijk, maar een duurzame relatie uitbouwen is dat wél”, klinkt het.

Jacky Lafon telt inmiddels 78 lentes, maar dat houdt haar niet tegen om nog met volle teugen van het leven te genieten. Dat deed ze in haar jonge jaren al. Zo beleefde ze in haar late tienerjaren een spannende romance met ene Armando. “Toen ik achttien was, hadden mijn twee vriendinnen en ik de tijd van ons leven in het Italiaanse Rimini. Op een bepaald moment zag ik een mooie jongen. Armando heette hij. Hij begon met mij te praten in het Italiaans, maar ik begreep daar geen bal van. Blijkbaar vroeg hij of ik mee wilde varen met zijn speedboot, maar ik heb die uitnodiging geweigerd. En daarom liet Armando me meteen vallen”, vertelt ze in TV Familie.

Opnieuw gedumpt

Maar dat was niet het einde van hun korte liefdesavontuur, zo onthult ze. “Maar dan bleek dat mijn vriendinnen me stiekem hadden ingeschreven voor de Miss Rimini-verkiezing in het hotel. En ik won dan nog ook! Toen ik mijn prijs ging halen, zag ik Armando mooi opgekleed in het publiek staan. Witte tanden, zwart haar en mooi bruingebrand. Om in te bijten. En mét een bloem in z’n hand, speciaal voor mij. Hij was zó knap. Ik was onder de indruk en we hebben toen gekust. Maar ’t is uiteindelijk toch met een teleurstelling afgelopen, hoor. Omdat hij van mij niet kreeg wat hij wou. En dus dumpte hij me opnieuw. Armando was een echte playboy. En ik was veel te bang om zwanger te raken, want mijn vader had altijd gezegd: ‘Als jij met ‘een pakje’ thuiskomt, vlieg je buiten’. Mijn romance met Armando kende dus geen mooi einde. Maar eenmaal thuis heb ik jongens nog vaak met hem vergeleken. Niemand hier kon aan hem tippen”, lacht ze.

Gelukkige vrouw

Momenteel heeft de goedlachse zangeres en actrice geen partner, maar dat vindt ze helemaal prima. “Een man vinden is niet moeilijk, maar een duurzame relatie uitbouwen is dat wél. Ik ben door de jaren heen vaak gekwetst geweest. Eerlijk gezegd wil ik er geen energie meer in steken omdat ik bang ben dat ik opnieuw belogen en bedrogen zal worden. Mijn hart zit zeker niet op slot. Maar ik ben al vijftien jaar alleen gelukkig met mijn hondje Tasha. Leuke familie, toffe vrienden, fijne buren en een schattig hondje… Wat wil een mens nog meer? Ik heb gewoon geen tijd om ongelukkig te zijn”, besluit ze.

