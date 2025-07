‘The Sandman’ maakt zich op voor een groots afscheid – en het belooft magisch te worden

Netflix heeft de trailer gelost van seizoen 2 van ‘The Sandman’, en die ziet er even mysterieus als meeslepend uit. De populaire fantasyreeks, gebaseerd op het werk van Neil Gaiman, krijgt een indrukwekkend slotstuk – vol drama, magie en emotie.

In deze nieuwe afleveringen volgen we opnieuw Morpheus (Tom Sturridge), die het deze keer opneemt tegen niemand minder dan Lucifer (Gwendoline Christie) om zijn verloren liefde Nada te redden uit de hel. Ondertussen rommelt het ook binnen de familie: de Endless (zoals Death, Desire, Delirium en Destruction) laten zich niet onbetuigd.

Duistere magie

De trailer bulkt van de krachtige beelden: denk duistere magie, mythische figuren, sprookjesachtige decors en epische confrontaties in hogere sferen. En ja, ook die typische dromerige sfeer blijft helemaal behouden.

Twee delen

Netflix bevestigde dat dit het laatste seizoen wordt, opgedeeld in twee delen: deel 1 verschijnt op 3 juli, deel 2 volgt op 24 juli. Een bonusepisode sluit alles af op 31 juli. Het einde is in zicht… maar ‘The Sandman’ neemt afscheid met stijl. Fans van dromen, duisternis en grootse verhalen: dit wil je niet missen.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube