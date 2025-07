Bieke Ilegems deelt opvallend vakantiekiekje: “Nooit te oud om foto’s in badpak te posten”

Bieke Ilegems heeft een leuke vakantiefoto gedeeld naar aanleiding van haar verjaardag. “Hoe blijf jij zo in vorm?!”, reageren haar volgers vol verbazing.

Bieke Ilegems mocht dinsdag 54 kaarsjes uitblazen. De actrice en ATV-nieuwsanker vierde haar verjaardag in stijl op het exotische eiland Lanzarote. Op Instagram postte ze enkele kiekjes van haar reis, onder meer eentje waarop ze in badpak poseert aan een eindeloze zee. “Je bent nooit te oud om te doen wat JIJ echt wilt – ook al weet je dat soms niet echt. Zelfs niet weten is helemaal goed. Uit het hoofd. In het gevoel. Nooit te oud om foto’s in badpak te posten. Nooit te oud om te beginnen met LEVEN. Ik heb er vrede mee dat ik veel dingen niet weet. Wat er nog op mijn pad komt, welke kronkels en bochten dit leven nog zal nemen. Het is oké om het niet te weten. Ik grijp het zoals het komt”, beschrijft ze het leven met mooie woorden.

Stralende vrouw

Haar 80.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtige woorden, inspirerend, dankjewel!”, “Wat een prachtvrouw ben je toch”, “Gelukkige verjaardag, ik wens je nog vele mooie jaren. Blijf de vrouw wie je bent, het siert jou!”, en “Heel mooi! Je straalt!”, wordt er onder meer gereageerd. “Hoe blijf jij zo in vorm?!”, vraagt een volger zich. “Een beetje bewegen, goeie genen en volop genieten”, antwoordt Bieke.

