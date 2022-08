Vrijend koppeltje in Airbnb laat diepe indruk na bij buurman: “Ik moet die kerel om advies vragen morgenvroeg” (video)

Het was even schrikken voor TikTok-gebruiker ‘ellimitless’ toen hij ’s nachts plots wakker werd door hevige kreunende geluiden. Het appartementje boven hem is een Airbnb en blijkbaar had twee tortelduifjes er hun intrek in genomen.

In de video zien we de kerel verbaasd in de lens kijken terwijl we boven hem – je moet je geluid wel wat optrekken – een vrouw horen kirren van genot. “Boven ons is er een Airbnb geopend en op dit moment verblijft er een absolute seksgod”, zo vertelt hij. “Ik moet die kerel om advies vragen morgenvroeg wanneer hij het vuil buitenzet.”

”Goed voor haar”

De commentaren onder de video bleven niet lang uit. “Goed voor haar”, zo merkt iemand op. Een andere persoon: “Het lijkt erop dat ze de tijd van haar leven heeft en dat vind ik best goed.” Nog iemand anders stelt voor: “Applaudiseer volgende keer als ze klaar zijn, normaal helpt dat op één of andere manier wel.”

Foto: TikTok