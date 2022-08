Datingexpert: “Vrouwen zouden mannen van 10 jaar ouder moeten nemen om gelukkig te zijn” (video’s)

Een datingcoacht heeft naar eigen zeggen het geheim onthuld voor vrouwen om de liefde van hun leven tegen te komen. “Vrouwen moeten mannen van 10 jaar ouder nemen om gelukkig te zijn”, zo beweert hij.

”Dat is het recept om de ideale en perfecte match te vinden”, aldus Jake Maddock. Maddock is een Australiër die zichzelf omschrijft als een ‘harde datingcoach’. “Ik spendeerde jaren om het antwoord te zoeken op de vraag hoe je die ene perfecte relatie bekomt. Mannen en vrouwen worden op een andere manier emotioneel volwassen, op verschillende momenten in hun leven. Mannen doen er volgens experten zo’n 10 jaar langer over om even emotioneel volwassen te zijn als vrouwen”, zo vertelt Maddock.

”Volwassen”

Hij vervolgt: “Een oudere man zal naar alle waarschijnlijkheid minder terugdeinzen om zich te binden en weet wat hij wil in een relatie. Hij heeft ook een beter inzicht wanneer het aankomt op problemen oplossen en relatiebarrières.” Volgens Maddock hoeven we gewoon al maar naar Hollywood te kijken, met mannen als George Clooney die “duidelijk heel voorzichtig zijn” rond de tijd die ze spenderen met bepaalde vrouwen.

Foto: Instagram